Юрист: Покупатели не имеют права употреблять товары в магазине до оплаты

При этом он уточнил, что в законодательстве отсутствуют прямой запрет или разрешение на употребление товара до его оплаты. Однако юрист объяснил, что к ответственности могут привлечь в случаях, когда человек употребил товар и покинул магазин, не оплатив его.

По его словам, нарушение такого правила может означать мелкое хищение — статья 7.27 КоАП. Но формально также необходимо установить нежелание оплачивать товар, добавил Моисеев.

Ранее директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин в интервью НСН отметил, что в продаже мороженого успех на 50% зависит от погоды, после зимы фиксируется спад, который исправится летней жарой.