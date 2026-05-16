Герасимов сообщил об освобождении населенных пунктов Боровая и Кутьковка
Бойцы группировки войск «Запад» ведут наступательные действия и освободили ряд населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Минобороны.
Глава ГШ проверил ход выполнения боевых задач силами группировки.
Как отметил Герасимов, «Запад» активно ведет наступление в полосе своей ответственности на фронте. Так, силы 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая. Кроме того, была взята под контроль Кутьковка.
Глава Генштаба указал, что продолжаются бои в Великой Шапковке, ведется освобождение Нового Мира, Дружелюбовки и Чернещины.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении села Чаривное Запорожской области. Его взяли под контроль силы группировки войск «Восток».
