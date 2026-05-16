В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года

В России с 1 июня 2026 года Социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которую уже называют «налоговым кешбэком». Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Он напомнил, что право на эту выплату имеют работающие родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей. При этом дети должны быть гражданами РФ в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Кроме того, добавил политик, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.

Отмечается, что прием заявок продлится с 1 июня до 1 октября 2026 года. Выплата предоставляется один раз в год, а право на нее нужно подтверждать ежегодно.