В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года
В России с 1 июня 2026 года Социальный фонд начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату, которую уже называют «налоговым кешбэком». Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.
Он напомнил, что право на эту выплату имеют работающие родители, в том числе усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей. При этом дети должны быть гражданами РФ в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Кроме того, добавил политик, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума.
Отмечается, что прием заявок продлится с 1 июня до 1 октября 2026 года. Выплата предоставляется один раз в год, а право на нее нужно подтверждать ежегодно.
Говырин рассказал, что по итогам года уплаченный НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактически уплаченным налогом (13 или 15%) и этой суммой вернут. По его словам, это станет снижением налоговой нагрузки для семей с детьми почти вдвое.
Депутат объяснил, что у родителей должен быть доход, с которого уплачен НДФЛ за год, предшествующий обращению. В связи с этим такие граждане в 2026 году смогут получить выплату за 2025-й. Однако, по словам Говырина, самозанятые и ИП на спецрежимах без трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, не смогут претендовать на эту меру поддержки.
Ранее в Госдуме предложили ввести доплату к пенсии за воспитание троих и более детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
