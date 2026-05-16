В РФ усилили контроль за проведением ВсОШ

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

В России усилили контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Это будет сделано по аналогии с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

«В текущем учебном году в двух субъектах... запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания», - сообщил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.