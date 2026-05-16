В РФ усилили контроль за проведением ВсОШ
Контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников будет проводиться по аналогии с ЕГЭ.
Минпросвещения усилит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников. Теперь она будут проходить с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, как при ЕГЭ. До этого стало известно, что в России изменят правила проведения олимпиад, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников.
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
В России усилили контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Это будет сделано по аналогии с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).
«В текущем учебном году в двух субъектах... запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания», - сообщил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Он напомнил, что в РФ постоянно совершенствуют механизмы проведения этапов состязания. Кравцов объяснил, что на олимпиаде существует колоссальная конкуренция. По его словам, например, по русскому языку до финала ВсОШ доходит один участник школьного этапа из более чем 6 тысяч 520 человек, по математике — один из более чем 6 тысяч 340.
До этого Минпросвещения подготовило проект закона, запрещающий распространение готовых школьных домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, а также решений к заданиям ВсОШ. Роскомнадзор будет блокировать сайты с такими материалами. Отмечается, что это должно повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.
«Не думаю, что получится это реализовать, потому что есть огромное количество способов преодолеть все эти ограничения. Поэтому, во-первых, этого не будет. Во-вторых, это невозможно осуществить даже при желании», - заявил в беседе с НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
При этом в Минпросвещения подчеркнули, что полный запрет любых вспомогательных материалов не планируется. По информации РИА Новости, официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами всероссийских олимпиад школьников, будут разрешены к размещению.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Кроме того, в марте стало известно, что с 2026/2027 учебного года в России изменят правила проведения олимпиад, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Нововведения призваны повысить качество состязаний и снизить количество выдаваемых дипломов финалистам.
В Минобрнауки отметили, что изменения затронут формат финального этапа, процедуру определения победителей, требования к составу жюри и комиссиям, а также присвоению уровней олимпиад. При этом нововведения коснутся лишь испытаний, которые курирует РСОШ. Таким образом, регламент не распространяется на ВсОШ, пишет «Парламентская газета».
К тому же с 2026-2027 учебного года число участников должно увеличиться с не менее 300 до 500, а количество субъектов, направляющих представителей, — с десяти до 25. Кроме того половина заданий на финальном этапе должна быть творческой, оригинальной и отличаться высоким уровнем сложности.
«Теперь в олимпиадах <...> смогут официально принимать участие не только школьники, но и обучающиеся по программам среднего профессионального образования», - сообщила в интервью изданию зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.
Евгений Ямбург в разговоре с НСН подчеркнул, что современный колледж не является финальной точкой образования, поэтому ученики должны быть допущены до олимпиад и иметь шанс получить льготы на поступление в вуз. Возраст в этом случае не играет роли, добавил он.
«Это (колледж – прим. НСН) не финальная ветка образования, поскольку они (обучающиеся в колледжах – прим. НСН) могут дальше получить образование в вузе. Поэтому студенты колледжа имеют точно такое же право участвовать в олимпиадах. Никакой коррупции не будет, если они там побеждают — никто не станет специально добавлять им баллы за то, что они в колледже. Тот факт, что они могут быть старше остальных, ни на что не повлияет. Возраст тут ничего не значит. Кто-то в пять лет начинает учиться и становится кандидатом наук, а кто-то не достигнет таких результатов никогда», - заметил Ямбург.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что непрекращающиеся реформы негативно сказываются на учителях и качестве образования.
Горячие новости
- В Индии отменили концерт Канье Уэста
- Путин посетит Китай 19–20 мая
- В Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо
- В РФ усилили контроль за проведением ВсОШ
- СМИ: Си Цзиньпин упомянул Путина в беседе с Трампом
- Директор «Евровидения»: Россия в теории может вернуться на конкурс
- Инфекционист перечислила природные очаги хантавируса в России
- Герасимов сообщил об освобождении населенных пунктов Боровая и Кутьковка
- Трамп заявил о ликвидации одного из главарей ИГ
- Над российскими регионами сбили 138 украинских БПЛА