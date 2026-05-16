В Буэнос-Айресе прошел российско-аргентинский турнир по дзюдо
Российско-аргентинский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы, состоялся в Буэнос-Айресе. Об этом пишет РИА Новости.
Участие в соревновании приняли юноши и девушки в возрасте до 18 лет. Турнир стартовал с показательных выступлений, во время которых аргентинские и российские дзюдоисты демонстрировали владение приемами боевых искусств. Затем спортсмены провели 20 поединков в различных возрастных категориях.
Участники получили почетные грамоты и памятные медали от посла России в Аргентине Дмитрия Феоктистова.
Между тем российская триатлонистка Валентина Рясова заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Китае.
