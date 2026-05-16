Путин посетит Китай 19–20 мая

Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер прибудет в КНР по приглашению председателя республики Си Цзиньпина. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран.

Как отметили в Кремле, главы государств проведут переговоры и обсудят вопросы двусторонних отношений, пути углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, основные международные и региональные проблемы.

«Планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов», - указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к визиту Владимира Путина в Китай уже завершилась. По его словам, «все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы».

