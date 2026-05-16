В Индии отменили концерт Канье Уэста

Концерт рэпера Канье Уэста отменили в индийском Нью-Дели. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на организаторов.

«Я люблю тебя, Москва»: Flo Rida провел первый концерт в России

По данным портала, выступление было «отменено из-за опасений по поводу безопасности».

Концерт был запланирован на 23 мая. Организаторы ожидали, что он станет одним из крупнейших шоу, когда-либо проводившихся в Индии. Билеты на мероприятие были практически полностью распроданы.

Ранее в Польше отменили концерт Канье Уэста по формально-правовым причинам на фоне критики из-за его высказываний.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/ТАСС
ТЕГИ:КонцертРэперИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры