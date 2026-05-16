В Индии отменили концерт Канье Уэста
16 мая 202609:45
Юлия Савченко
Концерт рэпера Канье Уэста отменили в индийском Нью-Дели. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на организаторов.
По данным портала, выступление было «отменено из-за опасений по поводу безопасности».
Концерт был запланирован на 23 мая. Организаторы ожидали, что он станет одним из крупнейших шоу, когда-либо проводившихся в Индии. Билеты на мероприятие были практически полностью распроданы.
Ранее в Польше отменили концерт Канье Уэста по формально-правовым причинам на фоне критики из-за его высказываний.
