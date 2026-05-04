УСИЛЕНИЕ АТАК



По данным Министерства обороны, российские военные уничтожили 740 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки 2 мая. Еще 108 БПЛА были сбиты с 12:00 до 20:00 на следующий день, а также еще 117 в ночь с 3 на 4-е мая. Помимо них, российскую территорию попытались атаковать четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом ведомство рассказало в своем канале в MAX.



Интенсивность атак привела к тому, что столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на полеты. По состоянию на утро 4 мая они были сняты. Эту информацию передает Росавиация. Однако «Шереметьево» столкнулся с транспортным коллапсом еще 3 мая. В аэропорту образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров прилетающих пассажиров сотрудниками таможни. Они закрыли зеленый коридор и усиленно проверяли всех пассажиров, что привело к возросшему времени ожидания и столпотворением на выходе из терминалов, сообщил Telegram-канал Baza.