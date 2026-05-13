Доцент МГИМО: Орбан и папа римский могут стать переговорщиками по Украине

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский Лев XIV гипотетически могли бы выступить посредниками в переговорах между Евросоюзом и Россией по урегулированию украинского конфликта. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил доцент кафедры дипломатии МГИМО Роман Райнхардт.

Политолог отметил, что вариантов потенциальных переговорщиков существует множество. В их числе — Виктор Орбан, который, по мнению эксперта, мог бы вернуться к своей прежней конструктивной риторике по урегулированию кризиса при условии поддержки со стороны руководства ЕС.

Среди других возможных кандидатур Райнхардт назвал бывшего премьер-министра Италии и экс-главу Еврокомиссии Романо Проди. Аналитик подчеркнул безупречную репутацию политика и его прагматичный подход к выстраиванию отношений с Москвой.

Отдельно эксперт упомянул папу римского Льва XIV. Подобное назначение, по его оценке, стало бы логичным продолжением курса предыдущего понтифика и соответствовало бы традиционным ценностям Ватикана в вопросах миротворчества.

Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин беседе с НСН предположил, кого выберет Путин в переговорщики от ЕС.

