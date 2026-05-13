Доцент МГИМО: Орбан и папа римский могут стать переговорщиками по Украине

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан и папа римский Лев XIV гипотетически могли бы выступить посредниками в переговорах между Евросоюзом и Россией по урегулированию украинского конфликта. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил доцент кафедры дипломатии МГИМО Роман Райнхардт.

Политолог отметил, что вариантов потенциальных переговорщиков существует множество. В их числе — Виктор Орбан, который, по мнению эксперта, мог бы вернуться к своей прежней конструктивной риторике по урегулированию кризиса при условии поддержки со стороны руководства ЕС.