Премьер Словакии отработал ночную смену грузчиком по доставке хлеба

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену грузчиком в ночь на 1 мая, доставляя хлеб в магазины и больницы на западе страны. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях политика.

«Сейчас мы находимся в [городе] Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки», - рассказал Фицо.

Премьер выполнял функции помощника водителя-экспедитора, пишет RT. Он обеспечивал погрузку и разгрузку фургона, который доставлял оптовым заказчикам продукцию одного из хлебозаводов.

Ранее Фицо поделился, что вырос в рабочей семье, и своей работой ночью 1 мая выражает уважение к людям труда.

ФОТО: dpa / ТАСС
