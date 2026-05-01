Премьер Словакии отработал ночную смену грузчиком по доставке хлеба

«Сейчас мы находимся в [городе] Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки», - рассказал Фицо.

Премьер выполнял функции помощника водителя-экспедитора, пишет RT. Он обеспечивал погрузку и разгрузку фургона, который доставлял оптовым заказчикам продукцию одного из хлебозаводов.

Ранее Фицо поделился, что вырос в рабочей семье, и своей работой ночью 1 мая выражает уважение к людям труда.

