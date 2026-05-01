В Мраморном море сел на мель сухогруз под флагом Камеруна

Сухогруз Ninova сел на мель в Мраморном море неподалеку от города Карасу в Турции. Об этом сообщило агентство IHA.

Отмечается, что 83-метровое судно следовало под флагом Камеруна и в условиях шторма потеряло управление. Сухогруз стало относить к берегам провинции Сакарья, он сел на мель.

На борту корабля находятся восемь моряков. Капитан сухогруза запросил помощь, в район инцидента направили катера береговой охраны и буксиры. Сведений о пострадавших нет.

Ранее танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии, сел на мель вблизи Болгарии после атаки ВСУ в Черном море.

