В Мраморном море сел на мель сухогруз под флагом Камеруна
1 мая 202610:33
Юлия Савченко
Сухогруз Ninova сел на мель в Мраморном море неподалеку от города Карасу в Турции. Об этом сообщило агентство IHA.
Отмечается, что 83-метровое судно следовало под флагом Камеруна и в условиях шторма потеряло управление. Сухогруз стало относить к берегам провинции Сакарья, он сел на мель.
На борту корабля находятся восемь моряков. Капитан сухогруза запросил помощь, в район инцидента направили катера береговой охраны и буксиры. Сведений о пострадавших нет.
Ранее танкер Kairos, следовавший под флагом Гамбии, сел на мель вблизи Болгарии после атаки ВСУ в Черном море.
