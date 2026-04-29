Министр энергетики ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК
Решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ было принято властями ОАЭ в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива. Как пишет RT, об этом заявил глава эмиратского Министерства энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи.
По его словам, действующие в мире ограничения и закрытие пролива «ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива».
«В этой ситуации необходимо действовать и применять стратегии, отличные от всех предыдущих», - указал министр в интервью CNBC.
Он добавил, что у ОАЭ есть «международные амбиции и инвестиции», а решение выйти за рамки ограничений принято с целью «обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе».
Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что в решении ОАЭ выйти из ОПЕК нет ничего хорошего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
