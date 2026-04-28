«Ничего хорошего нет»: Степашин оценил решение ОАЭ выйти из ОПЕК

В решении Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) нет ничего хорошего. Как пишет РБК, об этом заявил президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

По его мнению, в Абу-Даби решили выйти из ОПЕК из-за последствий конфликта между США и Ираном, в том числе из-за перекрытия Ормузского пролива.

«Эмираты несут очень большие потери... Они были подвергнуты серьёзным ударам... Резко сократилось количество туристов... Конечно, это сигнал не очень хороший», — отметил он.

Ранее эмиратское государственное информагентство сообщило о выходе ОАЭ из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
