Археолог Бутягин рассказал, что будет делать после освобождения из польской тюрьмы

Российский археолог Александр Бутягин, который был освобожден из тюрьмы в Польше, после возвращения домой планирует отдохнуть и собраться с мыслями. Об этом он рассказал журналистам.

Археолог Бутягин вернулся в Петербург

Ранее ученый, освобожденный в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией, прибыл в Санкт-Петербург, пишет RT.

«В первую очередь я собираюсь немножко отдохнуть, потому что от самой границы все время я в каком-то движении нахожусь», - поделился Бутягин.

По словам археолога, ему следует «немножко расслабиться и подумать».

ФОТО: ТАСС
