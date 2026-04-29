Песков: Россия не планирует выходить из ОПЕК+

Россия не планирует выходить из формата ОПЕК+. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в настоящее время мировые энергорынки «штормит», а ОПЕК+ позволяет «минимизировать эти колебания».

Ранее Песков заявил, что Москва с уважением относится к решению Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+, и надеется, что это не приведёт к концу объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
