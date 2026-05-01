Из-за участия РФ? На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения
Кроме того, жюри выставки ушло в отставку перед ее открытием.
На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения на 22 ноября 2026 года. Это произошло на фоне разногласий по поводу участия России. До этого жюри выставки ушло в отставку почти перед самым ее открытием. В апреле также разгорелся скандал из-за участия РФ в мероприятии, в связи с чем тогда Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн.
ПЕРЕНОС ЦЕРЕМОНИИ И ОТСТАВКА ЖЮРИ
Церемонию награждения 61-й Венецианской биеннале перенесли после отставки международного жюри смотра. Это произошло на фоне разногласий с Еврокомиссией из-за участия России в выставке, пишет РИА Новости.
По данным источника, церемония перенесена на 22 ноября, хотя изначально она должна была состояться 9 мая 2026 года.
«В свете отставки членов жюри, а также в связи с исключительной ситуацией в международной геополитической сфере Венецианская биеннале приняла решение о проведении церемонии награждения... в воскресенье, 22 ноября», - говорится в сообщении.
30 апреля стало известно, что жюри Венецианской биеннале распалось перед выставкой с участием России. Это произошло незадолго до открытия мероприятия. На его официальном сайте указано, что организаторы получили заявления об отставке от членов жюри Международной художественной выставки, однако причины такого решения не были раскрыты.
Жюри возглавляла основатель и художественный руководитель ассоциации «Videobrasil» Соланж Фаркас. В его состав также входили Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.
Венецианская биеннале — международная художественная выставка, которая проходит раз в два года в Венеции. В 2026 году она должна была состояться с 9 мая по 22 ноября.
СКАНДАЛ С УЧАСТИЕМ РФ И ГРАНТ В €2 МЛН
23 апреля представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением на мероприятие России, пишет RT.
«Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом», - заявил Ренье.
Последние четыре года Россия не участвовала в этой выставке. При этом в 2026 году на мероприятии должен был быть представлен российский проект «Дерево укоренено в небе» с участием нескольких десятков молодых музыкантов и художников из разных стран.
Сообщалось, что в их числе будут фольклорный ансамбль «Толока», композиторы Алексей Сысоев, Алексей Ретинский, Олег Гудачев и Лукас Сухарев, аккордеонист Роман Малявкин, исполнитель горлового пения Алексей Ховалыг, вокальный ансамбль «Intrada» и многие другие. Художественное руководство программой взяла на себя Российская академия музыки им. Гнесиных.
Однако из-за решения организаторов согласовать участие РФ финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина, передает RT.
«Намерение дирекции биеннале вызывает с нашей стороны всяческое одобрение, потому что то, что было устроено с попыткой культурной блокады России — это просто абсурд, бред и не имеет прецедентов в истории Европы. При этом я знаю, что существуют два письма итальянских художников и итальянской культурной общественности к премьер-министру Италии с просьбой немедленно запретить России всякое участие. Для нас будет прорывом, если экспозиция откроется и протесты не возымеют действия. Сам факт того, что мы на это биеннале приглашены, и этот вопрос в принципе обсуждается — это уже большое достижение. Я очень надеюсь, что это все-таки состоится и экспозиция откроется», - рассказала в беседе с НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал лишение Венецианской биеннале субсидий из-за участия деятелей культуры из РФ инструментом политического давления на руководство Италии и международной выставки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
