Из-за участия РФ? На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения

30 апреля стало известно, что жюри Венецианской биеннале распалось перед выставкой с участием России. Это произошло незадолго до открытия мероприятия. На его официальном сайте указано, что организаторы получили заявления об отставке от членов жюри Международной художественной выставки, однако причины такого решения не были раскрыты.

Жюри возглавляла основатель и художественный руководитель ассоциации «Videobrasil» Соланж Фаркас. В его состав также входили Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

Венецианская биеннале — международная художественная выставка, которая проходит раз в два года в Венеции. В 2026 году она должна была состояться с 9 мая по 22 ноября.