СМИ: Обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может привести к конфликту
Обострение отношений Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт между странами, сообщает Junge Welt.
По данным немецкого издания, выход ОАЭ из ОПЕК привел росту напряженности на Аравийском полуострове из-за разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами со стороны ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд.
Кроме того, между ОАЭ и Саудовской Аравией продолжился давний спор во внешней политике. В то время, как в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде считают важным поиск баланса с Ираном.
Ранее министр энергетики ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
