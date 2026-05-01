СМИ: Обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может привести к конфликту

По данным немецкого издания, выход ОАЭ из ОПЕК привел росту напряженности на Аравийском полуострове из-за разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами со стороны ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд.

Кроме того, между ОАЭ и Саудовской Аравией продолжился давний спор во внешней политике. В то время, как в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде считают важным поиск баланса с Ираном.

Ранее министр энергетики ОАЭ объяснил решение страны выйти из ОПЕК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

