В РФ назвали рекордсмена по длине названия среди географических объектов

Абсолютным рекордсменом по длине названия среди географических объектов России стал Поселок опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции, наименование которого состоит из 63 символов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра, сославшись на данные Государственного каталога географических названий (оператор ППК «Роскадастр»).

Населенный пункт находится в Московской области.

«Его имя отражает историю места, которое было создано как центральная экспериментальная база для изучения и освоения торфяных болот», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, в Росреестре рассказали, что самое длинное название села в РФ - Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии (26 символов). При этом рекордсменами среди сел по длине слитного написания стали Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области (по 23 буквы).

Лидером по длине названия среди городов оказался Александровск-Сахалинский в Сахалинской области с 25 символами.

