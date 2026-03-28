В России вновь запретят экспорт бензина

ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА БЕНЗИНА

Накануне вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Отмечается, что эта инициатива будет введена для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. Согласно информации «Известий», этот запрет может продлиться как минимум до конца июля.

Новак отметил турбулентность на мировом нефтяном рынке происходит из-за кризиса на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что важно не допустить роста цен на топливо в стране выше заложенных прогнозов, передает «Коммерсантъ».