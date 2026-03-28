В России вновь запретят экспорт бензина

Изменения вступят в силу уже 1 апреля 2026 года. 

В России вновь собираются ввести запрет на экспорт бензина. Изменения вступят в силу на следующей неделе. Такой запрет уже действовал с августа 2025-го по январь 2026-го. Отмечается, что инициатива будет введена для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. СМИ пишут, что ограничения будут действовать минимум до конца июля текущего года.

ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА БЕНЗИНА

Накануне вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Отмечается, что эта инициатива будет введена для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. Согласно информации «Известий», этот запрет может продлиться как минимум до конца июля.

Новак отметил турбулентность на мировом нефтяном рынке происходит из-за кризиса на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что важно не допустить роста цен на топливо в стране выше заложенных прогнозов, передает «Коммерсантъ».

В ходе совещания по ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов представители Министерства энергетики РФ доложили о текущей ситуации на внутреннем рынке топлива. По их словам, сейчас объемы переработки нефти сохраняются на уровне марта 2025 года, что позволяет обеспечивать стабильные поставки нефтепродуктов.

Вице-премьер положительно отметил высокую востребованность российских энергоресурсов на внешних рынках. В нефтяных компаниях подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива для удовлетворения спроса внутри страны.

31 августа 2025 года в России ввели полный запрет на экспорт бензина. Это произошло из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января 2026-го его сняли. Однако в феврале Александр Новак допустил повторный запрет на экспорт топлива в будущем, заявив при этом, что пока такой необходимости нет. В Минэнерго тоже не исключили превентивный запрет на экспорт бензина, если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен.

В настоящий момент в РФ до конца июля действует запрет на экспорт бензина только для непроизводителей, тогда как крупным нефтяным компаниям экспорт по-прежнему разрешен.

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН

С начала марта биржевая стоимость топлива в России выросла на 10–14%. Эксперты говорят, что на внутренний рынок влияет рост мировых цен на сырье. Кроме того, сказывается и сезонный фактор — в РФ начинается подготовка к посевным работам. По мнению аналитиков, регуляторы могут увеличить нефтяникам обязательный объем поставок на биржу: для бензина — с 15% до 20%, для дизеля — с 10% до 15%, передают «Известия».

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН объяснила, что государство использует этот механизм, чтобы избежать слишком сильного подорожания топлива для конечного потребителя.

«Это один из регуляторов для того, чтобы не было колоссального роста для конечного потребителя внутри России. Это один из механизмов, который применяет государство для сдерживания ценообразования. Что касается конечного потребителя, однозначно будет рост цен на дизельное топливо, на бензин. Насколько он будет сильным, покажет в большей степени геополитическая ситуация. Скорее всего, в этом году государству придется вновь подключать механизмы по запрету на экспорт либо создавать какие-то дополнительные условия для нефтеперерабатывающих предприятий», - отметила она.

«Известия» также писали, что с начала 2026 года биржевые цены на топливо в РФ в среднем выросли примерно на 20%. Так, по данным торгов Петербургской биржи, стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась с 54 тысяч 673 рублей до 66 тысяч 940 рублей за 1 т (+22,43%), АИ-95 — с 59 тысяч 3 рублей до 70 тысяч 620 рублей (+19,68%), а летнего дизеля — с 54 тысяч 552 рублей до 64 тысяч 453 рублей за 1 т (+17,15%).

При этом, согласно данным Росстата на 23 марта, розничные цены выросли так: на 2,8%, до 63,02 рубля, за литр АИ-92; на 2,7%, до 68,43 рубля, за литр АИ-95 и на дизельное топливо — на 1,8%, до 77,6 рубля.

Кроме того, с начала 2026 года в РФ увеличили ставку НДС, а также примерно на 5% выросли акцизы на топливо. Так, акциз на бензин пятого класса увеличился с 17,088 тысячи рублей до 17,959 тысячи рублей за 1 т, а акциз на дизельное топливо — с 12,12 тысячи рублей до 12,738 тысячи рублей.

При этом наиболее заметный рост цен пришелся на период после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Так, с марта бензин марки АИ-92 подорожал на 12,95%, АИ-95 — на 12,67%, а летний дизель — на 15,1%.

При этом, по словам Буниной, для экономики РФ выгодно повышение мировых цен на топливо.

«Повышение мировых цен на нефть потянуло рост цен для внутрироссийского рынка. Но это одна сторона медали. С другой стороны, для России сегодня выгодно повышение мировых цен, перекрытие проливов, по которым на мировой рынок расходится сырье. Соответственно, для нашей страны — это возможность пополнения бюджета валютной выручкой. Это плюс для бюджета, но минус для конечного потребителя», - заметила в разговоре с НСН эксперт топливного рынка.

Ранее Анастасия Бунина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что сейчас российский рынок топлива вполне насыщен, и независимые АЗС достаточно зарабатывают.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
