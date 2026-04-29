СМИ: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ

Венесуэла может стать следующей страной которая покинет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает газета Globe and Mail.

«Можете не сомневаться, если [президент США Дональд] Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, это произойдет», - отмечается в материале.

Издание указало, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире. При этом после задержания президента Николаса Мадуро страна фактически стала зависима от США.

Ранее ОАЭ заявили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Такое решение объяснили стратегическими и экономическими интересами государства и долгосрочными планами развития его энергетического сектора.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:ОПЕКВенесуэла

Горячие новости

Все новости

партнеры