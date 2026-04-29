СМИ: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ
Венесуэла может стать следующей страной которая покинет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает газета Globe and Mail.
«Можете не сомневаться, если [президент США Дональд] Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, это произойдет», - отмечается в материале.
Издание указало, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире. При этом после задержания президента Николаса Мадуро страна фактически стала зависима от США.
Ранее ОАЭ заявили о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Такое решение объяснили стратегическими и экономическими интересами государства и долгосрочными планами развития его энергетического сектора.
Горячие новости
- «Чтобы ее здесь не было!»: Бородин написал в ФСБ из-за приезда в РФ Манижи
- ВС России освободили сумскую Новодмитровку и Новодмитровку в ДНР
- Не только Азия: В какие страны россияне поедут на майские праздники
- Силуанов: Минфин использует ИИ при подготовке бюджета
- Россиянам рассказали, как изменились цены на зарубежные туры в 2026 году
- За счет пенсий? В Госдуме удивились налоговому вычету за лечение питомцев
- В туротрасли призвали продлить майские праздники за счет январских каникул
- В Донецке восемь домов повреждены после атаки ВСУ
- Как мигранты из КНДР сдерживают цены на российское жилье