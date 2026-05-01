В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Паслера
Мужчина попытался напасть на главу Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел во время фотосессии губернатора с горожанами перед первомайским митингом. К Паслеру направился неизвестный агрессивный человек, охрана успела его схватить.
По данным департамента информационной политики области, мужчина был задержан и передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств ЧП, пишет RT.
«Никто не пострадал», — добавили в ведомстве.
Ранее мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с местными жителями в Апатитах. Глава региона был ранен, он проходил длительное лечение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Гинцбург рассказал о первых результатах лечения новой вакциной от меланомы
- «Полное бессилие»: Друг Лерчек рассказал о ее состоянии после четвертой химиотерапии
- В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Паслера
- В Мраморном море сел на мель сухогруз под флагом Камеруна
- Из-за участия РФ? На Венецианской биеннале перенесли церемонию награждения
- В РФ назвали рекордсмена по длине названия среди географических объектов
- Археолог Бутягин рассказал, что будет делать после освобождения из польской тюрьмы
- В Приморье пять человек пострадали в ДТП с иномарками
- Премьер Словакии отработал ночную смену грузчиком по доставке хлеба
- Приведет ли выход ОАЭ из ОПЕК к новому конфликту на Ближнем Востоке