В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося напасть на губернатора Паслера

Мужчина попытался напасть на главу Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел во время фотосессии губернатора с горожанами перед первомайским митингом. К Паслеру направился неизвестный агрессивный человек, охрана успела его схватить.

По данным департамента информационной политики области, мужчина был задержан и передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств ЧП, пишет RT.

«Никто не пострадал», — добавили в ведомстве.

Ранее мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после его встречи с местными жителями в Апатитах. Глава региона был ранен, он проходил длительное лечение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

