Гинцбург рассказал о первых результатах лечения новой вакциной от меланомы
Небольшие изменения уже зафиксировали в анализах первого пациента, получившего российскую вакцину для терапии меланомы. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что впервые в клинической практике человек с меланомой кожи получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Гинцбург, у пациента взяли кровь на все стандартные анализы, включая продукцию цитокинов.
«Первые... небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — поделился ученый.
Пациента ожидает около десяти введений вакцины, и основные иммунологические результаты еще впереди. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением онкодиспансера региона, следующее введение онковакцины запланировано между майскими праздниками.
Горячие новости
- Гинцбург рассказал о первых результатах лечения новой вакциной от меланомы
