Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии прекратить закупки нефти из России. Соответствующее заявление она сделала после встречи с главами МИД государств - членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет агентство Reuters. Пикин допустил, что подобную позицию вряд ли воспримут всерьез.

«Среди юго-восточных стран основной покупатель – Китай. Индия относится немного к другому географическому направлению. Хотя для Каи Каллас, возможно, все это примерно одно и то же, для нее все, что восточнее Европы – юго-восточная Азия. В целом на Китай и Индию приходится 80% всех продаж российской нефти. Сейчас к ним присоединились Вьетнам, Бангладеш, Индонезия – вся палитра стран. Раньше они получали нефть из Ормузского пролива, а сейчас ее невозможно получить. Поэтому в мире не так уж и много вариантов. Кая Каллас – ходячий уровень непрофессионализма в максимальной степени. Поэтому шансы, что к ней прислушаются, нулевые. В ситуации, когда США во второй раз выпустили лицензию, ослабляющую санкции против российской нефти, это выглядит вообще абсурдно. То есть большой брат одобряет, и тут какие-то непонятные истерики от непрофессионала», - сказал он.

Ранее министр энергетики Шри-Ланки Анура Карунатилаке сообщил, что республика намерена оплачивать планируемые поставки нефти из России юанями. Как отметил чиновник, переговоры о поставках российского сырья продолжаются. Шри-Ланка планирует заключить сделку «после еще двух раундов переговоров», напоминает «Радиоточка НСН».

