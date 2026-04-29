ОАЭ почти 60 лет являлись членами ОПЕК, их доля в общем производстве коалиции превышает 11%. Эмираты были членом организации с 1967 года. ОАЭ также выйдут из альянса ОПЕК+, сформированного в 2016 году. В него входят 12 основных членов ОПЕК, а также 10 других крупных производителей, включая Россию, Мексику и Казахстан.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРА И РОССИИ

Стоит отметить, что в профессиональных кругах слухи о выходе ОАЭ ходили давно, так как страна неоднократно высказывала недовольство по поводу разрешенного уровня добычи. Но никакого официального повода для выхода из альянса не было, а портить отношения с соседями было невыгодно. Конфликт на Ближнем Востоке, во-первых, обнажил проблемы страны в сфере добычи, а, во-вторых, стал хорошим объяснением для коллег по добыче.

При этом, несмотря на объективные причины такого решения, аналитики называют его явным демаршем, который ставит под угрозу всех партнеров ОПЕК.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что это может привести к развалу и ОПЕК, и ОПЕК+.

«В нынешних условиях это не приведет к глобальному увеличению предложения нефти на рынке. Ее просто некуда продавать. Они могут вывести на полную мощность нефтепровод, который идет в Оманский залив, но вывести все объемы не могут. ОАЭ добывают значительно меньше, чем им положено по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Основной риск в том, если Саудовская Аравия прекратит соблюдать ограничения после открытия Ормузского пролива, то все остальные могут тоже отказаться. Тогда цены на нефть упадут, а решения организаций перестанут что-либо значить. Но это может произойти только после восстановления судоходства через Ормузский пролив», — отметил он.

Эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе выход ОАЭ из ОПЕК больно ударит по его членам. Как минимум, это приведет к снижению цен на нефть, заявил профессор Фуданьского университета Сунь Дэган, передает ТАСС.