Без США не обошлось: Чем грозит России выход ОАЭ из ОПЕК
ОАЭ объявили о решении покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с мая, аналитики уверены, что без вмешательства США в этом вопросе не обошлось.
Занимающие третье место по добыче нефти в ОПЕК Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) накануне неожиданно заявили о выходе из альянса. О выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая сообщило эмиратское агентство WAM.
В сообщении подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов. Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.
«Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.
Власти подчеркнули, что не консультировались с другими странами при принятии решения.
ОАЭ почти 60 лет являлись членами ОПЕК, их доля в общем производстве коалиции превышает 11%. Эмираты были членом организации с 1967 года. ОАЭ также выйдут из альянса ОПЕК+, сформированного в 2016 году. В него входят 12 основных членов ОПЕК, а также 10 других крупных производителей, включая Россию, Мексику и Казахстан.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРА И РОССИИ
Стоит отметить, что в профессиональных кругах слухи о выходе ОАЭ ходили давно, так как страна неоднократно высказывала недовольство по поводу разрешенного уровня добычи. Но никакого официального повода для выхода из альянса не было, а портить отношения с соседями было невыгодно. Конфликт на Ближнем Востоке, во-первых, обнажил проблемы страны в сфере добычи, а, во-вторых, стал хорошим объяснением для коллег по добыче.
При этом, несмотря на объективные причины такого решения, аналитики называют его явным демаршем, который ставит под угрозу всех партнеров ОПЕК.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что это может привести к развалу и ОПЕК, и ОПЕК+.
«В нынешних условиях это не приведет к глобальному увеличению предложения нефти на рынке. Ее просто некуда продавать. Они могут вывести на полную мощность нефтепровод, который идет в Оманский залив, но вывести все объемы не могут. ОАЭ добывают значительно меньше, чем им положено по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Основной риск в том, если Саудовская Аравия прекратит соблюдать ограничения после открытия Ормузского пролива, то все остальные могут тоже отказаться. Тогда цены на нефть упадут, а решения организаций перестанут что-либо значить. Но это может произойти только после восстановления судоходства через Ормузский пролив», — отметил он.
Эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе выход ОАЭ из ОПЕК больно ударит по его членам. Как минимум, это приведет к снижению цен на нефть, заявил профессор Фуданьского университета Сунь Дэган, передает ТАСС.
По его словам, это сокрушительный удар по всей системе добычи, сначала возможен рост цен, но затем неизбежно падение.
В решении Объединённых Арабских Эмиратов выйти из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) нет ничего хорошего, заявил президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
По его мнению, в Абу-Даби решили выйти из ОПЕК из-за последствий конфликта между США и Ираном, в том числе из-за перекрытия Ормузского пролива.
«Эмираты несут очень большие потери... Они были подвергнуты серьёзным ударам... Резко сократилось количество туристов... Конечно, это сигнал не очень хороший», — отметил он, передает РБК.
Стоит напомнить, что Россия не входит в ОПЕК, но участвует в формате ОПЕК+.
Выход ОАЭ несет потенциальные угрозы для Москвы с точки зрения цен на нефть. На фоне конфликта на Ближнем Востоке Россия в этом смысле находится в выигрышном положении. Но после нормализации обстановки в Ормузском проливе Россия столкнется с новой реальностью, где один из самых эффективных игроков мирового нефтяного рынка больше не связан обязательствами по квотам.
Коллективные договоренности без ОАЭ не будут работать в прежнем формате, поэтому влиять на цены будет еще сложнее.
СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ И ТРАМП
Аналитики отмечают, что ОАЭ необходимо увеличить добычу, чтобы пополнить стратегические запасы, а квоты ОПЕК мешали бы это сделать. При этом далеко не все так просто, как кажется не первый взгляд. Специалисты уверены, что без вмешательства США в этом решении не обошлось.
Первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев заявил RTVI, что выход ОАЭ из ОПЕК на руку США, «поскольку не будет единой организации», способной противостоять американцам.
Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач также считает, что Вашингтон играет здесь не последнюю роль.
«Этот шаг может быть связан с переговорами с США о финансовой поддержке в случае, если операция против Ирана затянется и вызовет более глубокий кризис», - отметил он, передает «Коммерсант».
Отмечается, что Вашингтону сегодня крайне важно снизить цены на нефть и, как следствие, стоимость топлива на американском рынке, что даст президенту Дональду Трампу определенную передышку и возможность продолжать конфликт с Ираном.
Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ можно считать попыткой Вашингтона оказать давление на Саудовскую Аравию, заявил политолог Маурисио Эстевес, передает ТАСС. По его словам, именно Саудовская Аравия выступает главным дирижером организации.
Ранее ОАЭ начали переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянет страну в еще более глубокий кризис, пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что военная операция США нанесла серьезный удар по нефтегазовой инфраструктуре ОАЭ. Представители Эмиратов также дали США понять, что дефицит долларов может вынудить их использовать в расчетах другие валюты, включая китайский юань, что несет скрытую угрозу глобальному доминированию доллара.
