СМИ: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

В министерстве энергетики и инфраструктуры ОАЭ указали, что данное решение отражает «долгосрочное стратегическое и экономическое видение Абу-Даби и меняющийся энергетический профиль».

Как отметил глава ведомства Сухейль аль-Мазруи, выход из структур «основан на национальных интересах ОАЭ и стремлении страны эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка».

«После выхода ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно наращивая объёмы производства в соответствии со спросом и рыночными условиями», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил совместную работу в формате ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

