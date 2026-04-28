СМИ: ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 мая выйдут из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+. Об этом сообщает эмиратское государственное информагентство WAM.
В министерстве энергетики и инфраструктуры ОАЭ указали, что данное решение отражает «долгосрочное стратегическое и экономическое видение Абу-Даби и меняющийся энергетический профиль».
Как отметил глава ведомства Сухейль аль-Мазруи, выход из структур «основан на национальных интересах ОАЭ и стремлении страны эффективно способствовать удовлетворению насущных потребностей рынка».
«После выхода ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно наращивая объёмы производства в соответствии со спросом и рыночными условиями», - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил совместную работу в формате ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти
- Россиянам рассказали, кого коснется НДФЛ от операций с криптой
- «Даже траншею ровно не вскопают»: Почему 12 млн мигрантов не спасут Россию
- Эксперт назвал сомнительным тотальный запрет электросамокатов в городах
- Сомнолог назвал причину пробуждения ночью
- Россиянам предложили отрабатывать долги по коммуналке
- Песков: Украина атаковала в Туапсе ориентированные на экспорт нефтехранилища
- Кому работать: К чему приведет рост пошлин для мигрантов на 1000%
- «Обвал рынка»: Сколько застройщиков обанкротится от расширения эскроу-механизма