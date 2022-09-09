«Пример лидерства и службы»: Мир провожает королеву Елизавету II

Ранее в тот же день сообщалось, что врачи обеспокоились состоянием здоровья Елизаветы II. После утреннего обследования ей рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением. На тот момент сообщалось, что королева «по-прежнему чувствует себя комфортно». После этих сообщений телеканал Sky News со ссылкой на Кенсингтонский дворец заявил, что принц Чарльз и принц Уильям направляются к королеве в Шотландию, а телеканал Би-би-си поменял эфирную сетку.

После смерти королевы в Британии объявили национальный траур. Как передает Sky News, ожидается, что он продлится 10 дней. Кроме того, сообщается о вероятности переноса крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей и матчей по крикету.

«Ее тело перевезут в Букингемский дворец, где оно, скорее всего, будет покоиться пять дней. Ожидается, что правительство не будет объявлять о каких-либо других делах, кроме срочных, чтобы полностью сосредоточить внимание на королеве», — пишет издание.