«Пример лидерства и службы»: Мир провожает королеву Елизавету II
Российские и западные политики выразили свои соболезнования, а также отметили огромное наследие королевы Великобритании и ее вклад в историю.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском замке Балморал. Об этом официально сообщил Букингемский дворец. Ее последнее публичное появление было 6 сентября, во время церемонии назначения нового премьера Великобритании Лиз Трасс.
Ранее в тот же день сообщалось, что врачи обеспокоились состоянием здоровья Елизаветы II. После утреннего обследования ей рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением. На тот момент сообщалось, что королева «по-прежнему чувствует себя комфортно». После этих сообщений телеканал Sky News со ссылкой на Кенсингтонский дворец заявил, что принц Чарльз и принц Уильям направляются к королеве в Шотландию, а телеканал Би-би-си поменял эфирную сетку.
После смерти королевы в Британии объявили национальный траур. Как передает Sky News, ожидается, что он продлится 10 дней. Кроме того, сообщается о вероятности переноса крупных спортивных мероприятий, в том числе футбольных матчей и матчей по крикету.
«Ее тело перевезут в Букингемский дворец, где оно, скорее всего, будет покоиться пять дней. Ожидается, что правительство не будет объявлять о каких-либо других делах, кроме срочных, чтобы полностью сосредоточить внимание на королеве», — пишет издание.
Новым королем Великобритании и государств Содружества стал сын Елизаветы II Чарльз. В четверг вечером Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз теперь будет известен под именем короля Карла III.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
После информации о смерти Елизаветы II президент России Владимир Путин выразил поддержку новому королю и всему народу Великобритании. Он отметил, что на протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене.
«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя также выразил свои искренние соболезнования Великобритании в связи со смертью королевы в начале своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
В свою очередь член президиума ЦК КПРФ и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов отметил, что Елизавета II была из поколения, пережившего Вторую мировую войну, и также принес свои соболезнования. При этом Харитонов напомнил, что у Елизаветы II было достаточно резкое отношение к СССР и выразил надежду на то, что в дальнейшем у королевской семьи оно изменится.
«Она из того поколения, которое знает, что такое Война. Она много прожила, Царствие ей Небесное», — приводит РИА Новости слова депутата Госдумы.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что смерть королевы Елизаветы II - это шок для нации и мира. Она назвала королеву «скалой, на которой была построена современная Британия» и «духом Великобритании». Трасс отметила, что преданность королевы долгу - это «пример для нас всех» и добавила, что Елизавету II любили в Великобритании и по всему миру.
«Мы полностью опустошены», - приводит слова Трасс РИА Новости.
В свою очередь президент США Джо Байден от лица американцев также выразил соболезнования подданным Великобритании и отметил, что наследие Елизаветы II будет занимать видное место на страницах британской истории.
«Сегодня мысли и молитвы людей по всей территории Соединенных Штатов - с народом Соединенного Королевства и Содружества - в их горе. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования королевской семье, которая оплакивает не только свою королеву, но и свою дорогую мать, бабушку и прабабушку. Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира», - говорится в заявлении президента и первой леди Джилл Байден, опубликованном Белым домом.
Со своей стороны, лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвали Елизавету II борцом за мир и непреходящие ценности.
«Глубоко скорблю в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Более 70-ти лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы», - написал в Twitter генсек НАТО.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, «ЕС воздает должное уникальному вкладу королевы в построение мира и согласия». В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что «своим служением и преданностью Елизавета II демонстрировала важность непреходящих ценностей в современном мире».
А первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что смерть королевы Великобритании является большой трагедией для всего мира. Политик принесла свои соболезнования королевской семье и будущему монарху, принцу Чарльзу. По ее словам, Елизавета II отличалась своей преданностью делу и народу.
«Смерть Ее Величества королевы Елизаветы — это глубоко печальный момент для Великобритании, Содружества и мира. Ее жизнь была полна чрезвычайной преданности и служения. От лица народа Шотландии я передаю глубочайшие соболезнования королю и королевской семье», — приводит РИА ФАН слова Стерджен.
Так, Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, после того как скончался ее отец, король Георг VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года. Всего британская королева правила королевством свыше 70 лет. Она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.
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