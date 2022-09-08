Принц Чарльз стал монархом после смерти Елизаветы II
8 сентября 202220:59
Принц Чарльз стал монархом Великобритании после смерти Елизаветы II. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Чарльз является старшим сыном Елизаветы и ее супруга принца Филипа. После смерти королевы он немедленно стал новым монархом.
Преемником 73-летнего Чарльза станет его старший сын - принц Уильям.
О смерти королевы Елизаветы II cтало известно 8 сентября. Она скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru