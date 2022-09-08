В Великобритании начался 10-дневный траур

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Sky News.

Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года. Он ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета получила корону в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.

Принц Чарльз стал монархом после смерти Елизаветы II

Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно, сообщает газета Guardian.

Пока же тело умершей королевы перевезут в Букингемский дворец.

Все развлекательные мероприятия в стране, в том числе футбольные матчи, будут отложены.

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что смерть королевы — шок для нации и мира.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Елизавета IIКончинаВеликобританияТраур
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