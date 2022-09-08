В Великобритании начался 10-дневный траур
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Sky News.
Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года. Он ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета получила корону в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.
Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно, сообщает газета Guardian.
Пока же тело умершей королевы перевезут в Букингемский дворец.
Все развлекательные мероприятия в стране, в том числе футбольные матчи, будут отложены.
Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что смерть королевы — шок для нации и мира.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла.
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