В Великобритании начался 10-дневный траур

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщил Sky News.

Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года. Он ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета получила корону в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.