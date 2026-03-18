Глава МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в полном здравии

Ранее стало известно, что Хаменеи получил ранения при атаках США и Израиля. Как сообщали СМИ, иранский лидер якобы лишился ног и находится в коме, пишет Ura.ru.

«По информации, которая есть у меня, а она точно достоверная, он в полном здравии», — рассказал Аракчи о состоянии Хаменеи.

Министр добавил, что верховный лидер Ирана сам принимает решение о том, когда и как он обратится к народу — в заявлении или же лично.

