Глава МИД Ирана: Моджтаба Хаменеи в полном здравии
18 марта 202611:07
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был незначительно ранен. Об этом рассказал глава МИД республики Аббас Аракчи, передает Al Jazeera.
Ранее стало известно, что Хаменеи получил ранения при атаках США и Израиля. Как сообщали СМИ, иранский лидер якобы лишился ног и находится в коме, пишет Ura.ru.
«По информации, которая есть у меня, а она точно достоверная, он в полном здравии», — рассказал Аракчи о состоянии Хаменеи.
Министр добавил, что верховный лидер Ирана сам принимает решение о том, когда и как он обратится к народу — в заявлении или же лично.
