Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

На вопрос о своем самочувствии Елизавета II отвечает, что ей тяжело ходить самой и показывает на трость, на которую опирается.

В этом году королеве Великобритании исполнится 96 лет, из которых 70 лет Елизавета II провела на троне.

Ранее британская королева первый раз с момента обнаружения у ее сына Чарльза положительного теста на коронавирус появилась на официальном мероприятии.





