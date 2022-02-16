Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем

Королева Елизавета II рассказала, что ей тяжело ходить. Ролик с королевой Великобритании появилось в Telegram-канале РИА Новости.

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На вопрос о своем самочувствии Елизавета II отвечает, что ей тяжело ходить самой и показывает на трость, на которую опирается.

В этом году королеве Великобритании исполнится 96 лет, из которых 70 лет Елизавета II провела на троне.

Ранее британская королева первый раз с момента обнаружения у ее сына Чарльза положительного теста на коронавирус появилась на официальном мероприятии.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Елизавета II
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