«Всё в порядке»: принц Чарльз рассказал о здоровье Елизаветы II

Принц Уэльский Чарльз сообщил, что здоровье его матери, королевы Елизаветы II, в порядке, сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Королева Елизавета II отменила участие в конференции по климату в Глазго

«Спасибо, у неё все хорошо. Когда вам 95 лет, уже не так просто, как было раньше. Достаточно тяжело даже в 73», — сказал принц Чарльз.

22 октября стало известно, что королева Великобритании, которая ранее провела ночь в больнице, вернулась к своим обязанностям в Виндзор.

На днях стало известно, что королева не будет участвовать в ранее запланированных мероприятиях по состоянию здоровья. Глава британской королевской семьи (БКС) получила растяжение спины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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