«Всё в порядке»: принц Чарльз рассказал о здоровье Елизаветы II
Принц Уэльский Чарльз сообщил, что здоровье его матери, королевы Елизаветы II, в порядке, сообщает RT со ссылкой на Sky News.
«Спасибо, у неё все хорошо. Когда вам 95 лет, уже не так просто, как было раньше. Достаточно тяжело даже в 73», — сказал принц Чарльз.
22 октября стало известно, что королева Великобритании, которая ранее провела ночь в больнице, вернулась к своим обязанностям в Виндзор.
На днях стало известно, что королева не будет участвовать в ранее запланированных мероприятиях по состоянию здоровья. Глава британской королевской семьи (БКС) получила растяжение спины.
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