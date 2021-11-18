«Всё в порядке»: принц Чарльз рассказал о здоровье Елизаветы II

«Спасибо, у неё все хорошо. Когда вам 95 лет, уже не так просто, как было раньше. Достаточно тяжело даже в 73», — сказал принц Чарльз.

22 октября стало известно, что королева Великобритании, которая ранее провела ночь в больнице, вернулась к своим обязанностям в Виндзор.

На днях стало известно, что королева не будет участвовать в ранее запланированных мероприятиях по состоянию здоровья. Глава британской королевской семьи (БКС) получила растяжение спины.

