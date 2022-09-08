Путин пожелал мужества и стойкости Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент РФ Владимир Путин направил Карлу III телеграмму с соболезнованиях в связи со смертью королевы Елизаветы II, где пожелал ему мужества и стойкости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
Путин отметил авторитет Ее Величества на международной арене, а также любовь и уважение подданных королевства.
Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.
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