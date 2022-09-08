Путин пожелал мужества и стойкости Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Путин отметил авторитет Ее Величества на международной арене, а также любовь и уважение подданных королевства.

Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.