Путин пожелал мужества и стойкости Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Президент РФ Владимир Путин направил Карлу III телеграмму с соболезнованиях в связи со смертью королевы Елизаветы II, где пожелал ему мужества и стойкости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

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Путин отметил авторитет Ее Величества на международной арене, а также любовь и уважение подданных королевства.

Он также передал слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВеликобританияВладимир Путин
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