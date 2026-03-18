Спецслужбы задержали мужчину за подготовку теракта в ДНР

Мужчину задержали за подготовку террористического акта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

По словам руководителя республики, злоумышленник не смог совершить преступление, его задержали спецслужбы.

«Готовился, практически все было готово. Чуть позже информация будет», - отметил Пушилин.

Ранее в Крыму предотвратили теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТерактДенис ПушилинДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры