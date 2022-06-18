Британская королева Елизавета II впервые за 70 лет отсутствовала на скачках в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II отсутствовала в ложе на зрительской трибуне Королевских скачках в Аскоте. Это произошло впервые за 70 лет с с момента коронации и первого посещения зрелища в 1946 году, сообщает Sky News.
На ипподроме пояснили, что 96-летняя Елизавета II с трудом передвигается.
Издание сообщает, что королева посмотрит телевизионную трансляцию заключительного дня скачек.
Вместо Елизаветы II процессию королевских карет возглавят герцог Кентский вместе с принцессой Беатрис и ее мужем Эдоардо Мапелли-Моцци.
Ранее королева отсутствовала на службе в честь 70-летия своего царствования и открытие парламента в мае.
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