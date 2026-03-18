NEWS.ru запустил спецпроект, посвященный 35-летию распада СССР

Издание NEWS.ru запустило спецпроект «35 лет без СССР», посвященный годовщине распада союзного государства.

«Для многих миллионов его граждан крах СССР оказался катастрофой — потерей Родины, крушением идеалов, привычной, благополучной и предсказуемой жизни. Президент России Владимир Путин называл гибель Союза «крупнейшей геополитической катастрофой» ХХ века», - отмечает портал.

Республики из состава Советского Союза прошли годы самостоятельности по-разному. Некоторым из них удалось стать достаточно успешными странами и выстроить новые отношения с Россией.

Издание проследит путь поражений и побед бывших республик СССР в своем спецпроекте. Он завершится 25 декабря.

Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 57% россиян все еще жалеют о распаде Советского Союза.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
