Доверять обслуживание АЭС «Бушер» иранцам без российских специалистов крайне опасно, заявил в интервью НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Ранее в Иране сообщили о первом с начала военного конфликта с США и Израилем ударе по территории АЭС «Бушер». В результате инцидента жертв нет, радиация также в норме, подтвердил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его данным, на АЭС остаются около 480 российских сотрудников. Кузнецов считает, что местные специалисты не справятся без них.