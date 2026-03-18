«270 тонн ядерного топлива»: Чем грозят удары по иранской АЭС «Бушер»
В случае отключения АЭС от внешнего энергоснабжения персонал перейдет на аварийные дизели, а на «Бушере» 200 тонн отработавшего ядерного топлива, которое надо постоянно охлаждать, сказал в эфире НСН Владимир Кузнецов.
Доверять обслуживание АЭС «Бушер» иранцам без российских специалистов крайне опасно, заявил в интервью НСН доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Ранее в Иране сообщили о первом с начала военного конфликта с США и Израилем ударе по территории АЭС «Бушер». В результате инцидента жертв нет, радиация также в норме, подтвердил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его данным, на АЭС остаются около 480 российских сотрудников. Кузнецов считает, что местные специалисты не справятся без них.
«На станции находятся ядерноделящиеся материалы в виде свежего ядерного топлива и отработавшего ядерного топлива, это самое плохое. Это порядка 70 тонн ядерного топлива в самом реакторе, а там всего лишь один реактор, и 200 тонн отработавшего ядерного топлива хранится в бассейне выдержки непосредственно в самой гермооболочке атомной станции. Эксплуатация АЭС ведется российскими силами. С 2015 года, за 11 лет обучили очень малую часть местного персонала. В Иране подобных крупных энергетических атомных объектов нет и доверять эксплуатацию станции иранцам крайне опасно. Это же не фабрика по производству мороженого: взял, выключил и до свидания. Там отработавшее ядерное топливо, его надо постоянно охлаждать», - подчеркнул эксперт.
По его словам, ни одна АЭС не рассчитана на защиту от военных ударов.
«Ни одна атомная станция не рассчитана на последствия каких-то военных действий на ее территории или территории, примыкающей к этому объекту. Я думаю, что ситуация будет еще хуже. Это был сделан пробный шар, чтобы посмотреть, как на него отреагируют все и вся. На МАГАТЭ все плевали, потому что это совершенно бездарная организация. Разбомбили центр в Иране, 460 килограмм высокообогащенного урана находится под завалами, по крайней мере, так говорит Иран, но МАГАТЭ на это практически никак не реагирует. Я не знаю, какое сейчас состояние с энергосистемой в Иране, но вполне возможно наступит момент, когда станция отключится от внешнего электроснабжения. Для АЭС это крайне опасная вещь. Они перейдут на аварийные дизеля, но смогут ли они эксплуатировать станцию на подобном оборудовании? Это зависит и от количества русских специалистов, которые останутся на станции», - заключил собеседник НСН.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее сообщил о деталях атаки АЭС «Бушер». По его данным, удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, которая находится на промышленной площадке АЭС вблизи действующего энергоблока, напоминает «Радиоточка НСН».
