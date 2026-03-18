«Цены на водку всегда меняются под воздействием двух факторов — повышение акциза (с 1 января 2026 года он вырос на 11,3%) и роста себестоимости в соответствии с инфляцией. Учитывая, что мы находимся в начале года, довольно сложно проанализировать реакцию потребителей. Если смотреть на 2025 год, то в прошлом году акциз был поднят на 15%, выросла и минимальная розничная цена. Общий объем продажи водки за 2025 год снизился на 2,5%. Конечно, есть риск, что продажи уйдут в “серую” зону. Сегодня производство самогона становится гипервыгодным. Если, например, с медицинским спиртом, который является основным сырьем для нелегального оборота, можно бороться законами и усилиями правительства, то если население возьмется за производство самогона, достать его оттуда будет невозможно. Несколько стран прошли через это, например, Финляндия. Там, где резко поднимали цену на водку, население уходило в самогоноварение. Отучить людей, которые привыкли сами себе гнать крепкий алкоголь, очень сложно», — сказал Косарев.

Вместе с тем, по словам собеседника НСН, удалось на две трети сократить употребление медицинского спирта.

«В прошлом году удалось практически на 65% снизить объем употребления медицинского спирта. В 2024 году медицинский спирт был произведен в количестве 6,5 млн декалитров, а в 2025 году — только 2,5 млн декалитров. Таким образом, не отлили 12,5 млн декалитров водки. Однако, судя по объемам продаж, что-то заместило эти 12,5 млн декалитров. Снижение спроса не является столь критично действующим фактором. Полагаю, в стране нарастает и будет нарастать самогоноварение», — подытожил он.

Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщил, что в 2025 году розничные продажи алкоголя в России без учета пива и слабоалкогольных аналогов обвалились на 9,3% — до 205,8 млн декалитров.

