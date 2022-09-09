Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

В нем новый монарх выразил сожаление в связи с кончиной матери. «Смерть моей любимой матери, королевы — это момент величайшей печали для меня», — сообщил он, отметив, что уход из жизни Её Величества будет глубоко ощущаться всей страной, содружеством и множеством людей во всем мире.

Напомним, принц Гарри поехал в Шотландию в замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги Меган Маркл.

