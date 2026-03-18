Над Россией сбили десять украинских БПЛА за два часа
18 марта 202610:38
Дежурные средства ПВО нейтрализовали десять дронов ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск... перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Военные сбили восемь беспилотников над Краснодарским краем и два дрона над акваторией Черного моря, пишет RT.
Ранее Минобороны сообщило, что над Кубанью ликвидировали 42 БПЛА, над Черным морем - 13 дронов.
