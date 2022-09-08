Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II умерла. Об этом сообщили в Букингемском дворце.



Как сообщалось ранее, Елизавета II на фоне ухудшения ее состояния здоровья находилась под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии. В Балмор в четверг съехались члены королевской семьи.

Королеве было 96 лет. Муж Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп скончался в апреле прошлого года. Их брак стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись 74 года.

Ранее в июне сообщалось, что Елизавета II впервые за 70 лет отсутствовала в ложе на зрительской трибуне Королевских скачках в Аскоте.