РЖД планирует сокращение 15% центрального аппарата
Компания РЖД в текущем году планирует сократить 15% центрального аппарата. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров в интервью «Интерфаксу».
По его словам, компания проанализировала структуру, функции и снизит количество штатных единиц.
«Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тыс. человек», - подчеркнул Белозеров.
Глава РЖД рассказал, что финансовый результат программы повышения производительности труда за 2019-2025 годы оценивается почти в 300 млрд рублей. Ожидается, что в 2026 году он составит 74 млрд рублей.
Ранее в РЖД заявили о планах выставить на торги Рижский вокзал в Москве, напоминает Ura.ru. Позднее имущественный комплекс вокзала был выставлен на продажу, начальная цена лота - 4 млрд рублей.
