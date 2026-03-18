РЖД планирует сокращение 15% центрального аппарата

Компания РЖД в текущем году планирует сократить 15% центрального аппарата. Об этом рассказал глава холдинга Олег Белозеров в интервью «Интерфаксу».

По его словам, компания проанализировала структуру, функции и снизит количество штатных единиц.

«Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тыс. человек», - подчеркнул Белозеров.

Глава РЖД рассказал, что финансовый результат программы повышения производительности труда за 2019-2025 годы оценивается почти в 300 млрд рублей. Ожидается, что в 2026 году он составит 74 млрд рублей.

Ранее в РЖД заявили о планах выставить на торги Рижский вокзал в Москве, напоминает Ura.ru. Позднее имущественный комплекс вокзала был выставлен на продажу, начальная цена лота - 4 млрд рублей.

