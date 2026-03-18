Гневными заявлениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона американский лидер Дональд Трамп лишь выразил недовольство невмешательством ЕС в операцию против Ирана, санкций в отношений Франции за этим, скорее всего, не последует. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Трамп заявил, что Макрон «в ближайшее время покинет свой пост» после отказа присоединиться к операциям в Ормузском проливе. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами. По словам Федорова, за подобными заявлениями Трампа вряд ли последуют санкции против Франции.

«Трамп уже давно говорил, что на Макрона нечего обращать внимание, через год его уже не будет. Действительно, Макрону осталось править чуть больше года, в конце апреля первый тур президентских выборов. Он баллотироваться не будет, потому что у него уже заканчивается второй мандат. Трамп просто выразил недовольство реакцией Евросоюза, основных стран, в частности, Франции и Германии, которые отказались участвовать в его идее освободить Ормузский пролив. В отличие от других коллег, Макрон сделал жесткое заявление, что это не их война, не они ее начинали и что они не будут в ней участвовать. Видимо, это и разозлило главу Белого дома, который пригрозил чуть ли не последствиями для НАТО, которое в его понимании должно было поддержать действия США. Но, как справедливо заметил кто-то из европейских лидеров, НАТО пятую статью задействует тогда, когда на альянс напали. А в данном случае речь идет о нападении США и Израиля на Иран, хотя они пытаются сгладить эту формулировку и не упрекать Вашингтон и Израиль в агрессии. Не думаю, что Трамп введет санкции против Франции, вряд ли до этого дошло. Но то, что он недоволен реакцией Парижа и ЕС на свои предложения, это очевидно», — сказал Федоров.