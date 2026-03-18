«Будет сильная дуэль»: Разозлившего Трампа Макрона сменит «правый» кандидат
По всей видимости, преемником Эммануэля Макрона на предстоящих президентских выборах во Франции станет кандидат от партии «Национальное объединение», сказал НСН Сергей Федоров.
Гневными заявлениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона американский лидер Дональд Трамп лишь выразил недовольство невмешательством ЕС в операцию против Ирана, санкций в отношений Франции за этим, скорее всего, не последует. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Трамп заявил, что Макрон «в ближайшее время покинет свой пост» после отказа присоединиться к операциям в Ормузском проливе. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами. По словам Федорова, за подобными заявлениями Трампа вряд ли последуют санкции против Франции.
«Трамп уже давно говорил, что на Макрона нечего обращать внимание, через год его уже не будет. Действительно, Макрону осталось править чуть больше года, в конце апреля первый тур президентских выборов. Он баллотироваться не будет, потому что у него уже заканчивается второй мандат. Трамп просто выразил недовольство реакцией Евросоюза, основных стран, в частности, Франции и Германии, которые отказались участвовать в его идее освободить Ормузский пролив. В отличие от других коллег, Макрон сделал жесткое заявление, что это не их война, не они ее начинали и что они не будут в ней участвовать. Видимо, это и разозлило главу Белого дома, который пригрозил чуть ли не последствиями для НАТО, которое в его понимании должно было поддержать действия США. Но, как справедливо заметил кто-то из европейских лидеров, НАТО пятую статью задействует тогда, когда на альянс напали. А в данном случае речь идет о нападении США и Израиля на Иран, хотя они пытаются сгладить эту формулировку и не упрекать Вашингтон и Израиль в агрессии. Не думаю, что Трамп введет санкции против Франции, вряд ли до этого дошло. Но то, что он недоволен реакцией Парижа и ЕС на свои предложения, это очевидно», — сказал Федоров.
Собеседник НСН предположил, что преемником Макрона, скорее всего, станет либо бывший лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, либо ее действующий лидер Жордан Барделла.
«В воскресенье во Франции состоялся первый тур муниципальных выборов. Хотя их результаты нельзя напрямую проецировать на президентские и парламентские выборы, которые будут в следующем году, однако они показали успех как крайне правых (в лице “Национального объединения”), так и особенно крайне левых (“Непокоренная Франция”, которую возглавляет Жан-Люк Меланшон). Казалось бы, после того, что Меланшон наговорил перед этими выборами, он должен был существенно проиграть, потому что сейчас все французы считают, что именно крайне левые представляют наибольшую угрозу для Пятой республики. Тем не менее, они добились очень неплохих результатов в первом туре, и, думаю, закрепят их во втором. Пока непонятно, кто выйдет победителем, но ясно одно: пока абсолютный лидер в первом туре — это “Национальное объединение”. Возможно, новым президентом будет Марин Ле Пен, которая ждет вердикта в июле, сможет ли она принять участие в выборах или нет, или Жордан Барделла, который тоже имеет очень хорошие шансы пройти в финал выборов. По опросам они получают где-то по 36% в первом туре, в два раза больше, чем их основные конкуренты», — добавил эксперт.
Впрочем, подчеркнул Федоров, предсказать результат будущих президентских выборов невозможно — серьезную конкуренцию могут навязать Меланшон, так и центристы.
«Пока непонятно, кто может быть достойным конкурентом для них от других партий. То ли это будет Меланшон, который примет участие в выборах в четвертый раз, то ли это будет представитель центристов — возможно, бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Он получил очень хорошие результаты в первом туре муниципальных выборов, что открывает ему дорогу, если он будет переизбран, в кандидаты на предстоящих президентских выборах. Между ним и “Национальным объединением” на предстоящих президентских выборах будет очень сильная дуэль, из которой он, возможно, выйдет победителем. Пока во Франции никто из социологов предсказать имя будущего победителя не решается, это невозможно», — подытожил он.
Ранее Макрон заявил, что Вооруженные силы Франции участвовали в отражении ударов Ирана по дружественным ей странам Ближнего Востока.
