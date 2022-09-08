Байден: Елизавета II определила эпоху

Президент США Джо Байден прокомментировал известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, отметив, что она определила эпоху. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что надеется на дальнейшую дружбу США и Великобритании при новом монархе.

Как сообщалось ранее, Елизавета II на фоне ухудшения ее состояния здоровья находилась под наблюдением врачей в своём замке Балмор в Шотландии. О смерти королевы в четверг вечером официально сообщил Букингемский дворец.

Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-ый день после ее смерти.





