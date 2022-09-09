СМИ: Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
Принца Чарльза официально провозгласят королем Великобритании Карлом III в субботу, 10 сентября. Об этом пишет The Times.
Накануне британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Монарх ушла из жизни в окружении близких в шотландском замке Балморал, пишет Газета.ру. Трон перешел к сыну Елизаветы, принцу Уэльскому Чарльзу.
Как сообщает СМИ, в пятницу Карл III и королева-консорт Камилла вернутся из Балморала в Лондон. По данным издания, монарх встретится с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.
Планируется, что в субботу король выступит с обращением к нации, пишет Ura.ru.
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