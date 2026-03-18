«Многоэтажка в огне!»: Как Краснодар пережил две волны ночных атак
Краснодарский край атаковали более 40 беспилотников, житель сгоревшей квартиры в высотном доме погиб, а в Сочи пассажиры провели ночь в «закрывшем небо» аэропорту.
Краснодар в ночь на 18 марта пережил две волны атак беспилотников, в результате которых пострадали несколько многоэтажек и медицинский центр, а один мирный житель погиб.
Кроме того, всю ночь не работал аэропорт Сочи, который открылся только после девяти утра.
УДАР ПО КРАСНОДАРУ: «ЗВУК МОПЕДА» И МНОГОЭТАЖКИ
Тревожные сообщения из Краснодара стали поступать сегодня около половины четвертого утра. Первым информацию об ударах по городу-миллионнику дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«ВСУ этой ночью ударили по многоквартирным жилым домам в краевом центре. Всего пострадали три дома. В одном из них в квартире произошел пожар. Ещё один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем - фрагменты обнаружили на балконе. В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек», - телеграфировал губернатор в Telegram.
Через пять минут о подробностях трагедии сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.
«В Прикубанском внутригородском округе Краснодара вражеский БПЛА повредил квартиру многоэтажного дома. В результате чего возник пожар, он потушен. Житель данной квартиры, к сожалению, погиб», - написал он в соцсетях.
Тем временем Telegram-каналы начали делиться подробностями инцидентов со ссылкой на очевидцев. По данным Shot, атака началась около 3:30 ночи, взрывы гремели над Черным морем и городом, а перед фатальным ударом по жилому дому люди услышали «звук мопеда» в небе и «оглушительный взрыв», после которого начался пожар в квартире.
Вторая волна атак беспилотников на Краснодар началась около шести утра. На юге, западе и в центре города были слышны взрывы. Мэр Евгений Наумов сообщил, что обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи, а также упали еще по нескольким адресам.
По данным Mash, еще один беспилотник упал в Краснодаре рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт», при этом вся атака на город продолжалась около шести часов.
Минобороны России сообщило рано утром 18 марта, что всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 85 украинских беспилотников, в том числе 42 – над территорией Краснодарского края, 13 над Черным морем и 6 над Азовским.
СОЧИ БЕЗ ПОЛЕТОВ
Кроме того, незадолго до полуночи были введены ограничения в аэропорту Сочи. Прием и вылет самолетов всю ночь были приостановлены. Ограничения сняли только около 9:20 18 марта.
«Сегодня ночью, в период ограничений, мы размещали родителей с детьми в отдельном помещении и выдавали матрасы. Обеспечили дополнительные места для сидения, а также раздавали коврики для комфортного размещения пассажиров в терминале. Авиакомпании - перевозчики обеспечивают расселением пассажиров в гостиницы», - сообщили в аэропорту сегодня утром.
Секретарь Совета безопасности, экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что все регионы России уязвимы для украинских беспилотников. По его словам, даже Урал, который до недавних пор считался неуязвимым для вражеских атак оказался «в зоне непосредственной угрозы».
10 марта ВСУ ударили семью ракетами Storm Shadow по Брянску, в результате чего восемь человек погибли и еще 47 были ранены. 24 пострадавших до сих пор остаются в больницах, отмечает «Радиоточка НСН».
