Вторая волна атак беспилотников на Краснодар началась около шести утра. На юге, западе и в центре города были слышны взрывы. Мэр Евгений Наумов сообщил, что обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи, а также упали еще по нескольким адресам.

По данным Mash, еще один беспилотник упал в Краснодаре рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт», при этом вся атака на город продолжалась около шести часов.

Минобороны России сообщило рано утром 18 марта, что всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 85 украинских беспилотников, в том числе 42 – над территорией Краснодарского края, 13 над Черным морем и 6 над Азовским.



СОЧИ БЕЗ ПОЛЕТОВ

Кроме того, незадолго до полуночи были введены ограничения в аэропорту Сочи. Прием и вылет самолетов всю ночь были приостановлены. Ограничения сняли только около 9:20 18 марта.

«Сегодня ночью, в период ограничений, мы размещали родителей с детьми в отдельном помещении и выдавали матрасы. Обеспечили дополнительные места для сидения, а также раздавали коврики для комфортного размещения пассажиров в терминале. Авиакомпании - перевозчики обеспечивают расселением пассажиров в гостиницы», - сообщили в аэропорту сегодня утром.