Силуанов: Бюджет РФ получил 100 млрд рублей от продажи госимущества

Российский бюджет в 2025 году получил 100 млрд рублей доходов от продажи государственного имущества. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Более 100 млрд рублей поступило доходов от приватизации федерального имущества, план по дивидендам тоже перевыполнен», - цитирует ТАСС главу Минфина.

По словам Силуанова, более 0,5 трлн рублей поступило в казну.

Как отметил министр, в текущем году прогнозируются такие же показатели по поступлению в бюджет доходов от продажи госимущества.

Ранее Силуанов призвал граждан вкладываться в фондовый рынок РФ, напомнив, что в стране запущены в том числе программа долгосрочных сбережений и продукты долевого страхования жизни, пишет Ura.ru.

