Всплеск интереса к иностранному программному обеспечению можно объяснить тем, что российские компании в определенный момент ждали возможных новых требований со стороны государства, а затем спрос начал восстанавливаться из-за эффекта низкой базы. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Закупки IT-услуг за границей во втором квартале 2026 года подскочили на треть по сравнению с первым кварталом и достигли $909 млн. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что российские компании приобретают иностранное ПО, платят зарубежным подрядчикам за обработку и хранение данных и обслуживание IT-систем, а спрос подогревают развитие искусственного интеллекта и нехватка вычислительных мощностей внутри страны. По словам Зыкова, рост спроса объясняется эффектом низкой базы после вынужденного затишья.

«Дело в том, что на частные российские компании не распространяются требования к закупке российского софта. Такие требования есть в части компаний, которые находятся в критической инфраструктуре, госкомпаниях и государственных организациях. Частные же компании продолжают использовать программное обеспечение, к которому они привыкли, вне зависимости от того, сколько оно стоит и есть ли российские аналоги. Поэтому они ищут различные пути для того, чтобы его закупать, продлевать лицензию и так далее. Подозреваю, что рост в 30% связан с тем, что была какая-то просадка, компании смотрели, не будет ли какого-то требования со стороны государства по установке российского софта. Полагаю, сейчас из-за эффекта низкой базы спрос восстанавливается: компании нашли пути, как закупать иностранный софт, и продолжили это делать. Но это лишь гипотеза», — сказал Зыков.

Собеседник НСН также объяснил опасность использования иностранного программного обеспечения в России.