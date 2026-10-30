Санкции или блокировка: Чем компаниям грозит закупка зарубежных IT-услуг
Сегодня многие отечественные компании не хотят переходить на российское программное обеспечение, поскольку это слишком трудоемкий и затратный процесс, сказал НСН Владимир Зыков.
Всплеск интереса к иностранному программному обеспечению можно объяснить тем, что российские компании в определенный момент ждали возможных новых требований со стороны государства, а затем спрос начал восстанавливаться из-за эффекта низкой базы. Об этом НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Закупки IT-услуг за границей во втором квартале 2026 года подскочили на треть по сравнению с первым кварталом и достигли $909 млн. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что российские компании приобретают иностранное ПО, платят зарубежным подрядчикам за обработку и хранение данных и обслуживание IT-систем, а спрос подогревают развитие искусственного интеллекта и нехватка вычислительных мощностей внутри страны. По словам Зыкова, рост спроса объясняется эффектом низкой базы после вынужденного затишья.
«Дело в том, что на частные российские компании не распространяются требования к закупке российского софта. Такие требования есть в части компаний, которые находятся в критической инфраструктуре, госкомпаниях и государственных организациях. Частные же компании продолжают использовать программное обеспечение, к которому они привыкли, вне зависимости от того, сколько оно стоит и есть ли российские аналоги. Поэтому они ищут различные пути для того, чтобы его закупать, продлевать лицензию и так далее. Подозреваю, что рост в 30% связан с тем, что была какая-то просадка, компании смотрели, не будет ли какого-то требования со стороны государства по установке российского софта. Полагаю, сейчас из-за эффекта низкой базы спрос восстанавливается: компании нашли пути, как закупать иностранный софт, и продолжили это делать. Но это лишь гипотеза», — сказал Зыков.
Собеседник НСН также объяснил опасность использования иностранного программного обеспечения в России.
«Опасностей много, начиная с того, что российская компания может попасть из-за этого в какой-нибудь санкционный список, и заканчивая тем, что иностранные поставщики могут в любой момент поставить компании перед фактом, что больше их не обслуживают или блокируют софт. Так получается, что российские компании консервативны, не привыкли менять то программное обеспечение, которым пользуются на протяжении многих лет. Когда им предлагают заменить софт на российские аналоги, у всех начинается паника, будет ли он работать так же эффективно, потребуются ли большие инвестиции, затраты на обучение, обслуживание и так далее», — добавил эксперт.
В заключение Зыков отметил, что все российские производители создают свои продукты на основе операционной системы Linux, однако частные компании продолжают пользоваться привычными ОС Windows и Mac.
«Все российские поставщики и производители используют в своей базе операционную систему Linux. Но частные компании привыкли к использованию операционной системы Windows, а замена привычной ОС — слишком трудоемкое занятие. Поэтому они и продолжают использовать иностранные операционные системы Windows и Mac», — заявил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что на фоне ограничений доступа к ряду российских ресурсов через зарубежные браузеры растет популярность отечественных решений, но это не означает полного отказа от иностранных браузеров.
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