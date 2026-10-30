Лантратова заявила, что жителям Алешек начали передавать гуманитарную помощь
Жителям города Алешки Херсонской области начали передавать гуманитарную помощь. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По её словам, в населённый пункт доставлено несколько десятков тонн гуманитарной помощи.
«Собирали то, о чем просили сами люди. Для тех, кто решил остаться, это особенно важно. Здесь их дом», — рассказала омбудсмен.
Она добавила, что для желающих уехать подготовлено 25 автобусов, также был предусмотрен транспорт для лежачих людей и медицинское сопровождение.
Ранее Лантратова рассказала, что при разминировании путей для безопасного проезда гуманитарной миссии в Алешках погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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