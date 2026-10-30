Борьба за душу: Почему ИИ не сможет заменить будущим актерам мастера
Творчество – это всегда про человека, ему учит мастер, а не искусственный интеллект, заявил НСН Кирилл Крок, с ним согласился и Николай Бурляев, который в ИИ увидел серьезные риски.
Использование искусственного интеллекта в обучении профессиям актера и режиссера невозможно себе представить, этим должен заниматься мастер. Таким мнение в беседе с НСН поделился директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Российский госинститут театрального искусства (ГИТИС) разработал и утвердил первую в России этическую хартию применения искусственного интеллекта в театральном искусстве, сообщило РИА Новости со ссылкой на вуз. В пресс-службе института отметили, что потребность в создании хартии возникла из-за стремительного развития технологий, которые в том числе внедряются в театральную среду и создают новые вызовы. По мнению Кирилла Крока, говоря о театре, нужно четко разделять сферы, о которых идет речь в связи с искусственным интеллектом.
«Смотря где он будет использоваться. Если на сцене, то мне кажется, это абсурдность и дурость. Если речь о проверке каких-то литературных материалов, сценариев, новых пьес, то тут да, наверное, это имеет место быть. Что касается обучения, то нужно понимать: творчеству искусственный интеллект не учит, ему учит мастер. Творчество – это всегда человек, индивидуальность, художник, творец, которому от бога, от природы дан талант свыше. И который может этим талантом профессионально поделиться. А, конечно же, не искусственный интеллект», – считает Крок.
Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, писатель, поэт и преподаватель Николай Бурляев в беседе с НСН обратил внимание и на более глубокие вещи. Он честно признался, что к использованию ИИ в творчестве относится крайне настороженно.
«Как говорил Достоевский: “Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”. И сейчас идет борьба искусственного интеллекта за нашу душу, которую хотят ему подчинить. А мы должны подчинять себя божьей воле, божьему промыслу и руководствоваться его светом, принимать этот свет и творчески применять к своей профессии. Тем более актерской и режиссерской. Все что касается искусственного – это не от Бога, и это очень опасный путь. Творчество – это не креатив, а прежде всего творец. И никакой ИИ не может создать то, что будет исполнено в совести и любви. Так что я очень насторожено отношусь. Я пытаюсь поменьше использовать интеллект искусственный в естественных процессах творчества», – поделился Бурляев.
Ранее режиссер Юрий Грымов рассказал НСН о беспомощности нейросетей в театре и сравнил их с отверткой.
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