Использование искусственного интеллекта в обучении профессиям актера и режиссера невозможно себе представить, этим должен заниматься мастер. Таким мнение в беседе с НСН поделился директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Российский госинститут театрального искусства (ГИТИС) разработал и утвердил первую в России этическую хартию применения искусственного интеллекта в театральном искусстве, сообщило РИА Новости со ссылкой на вуз. В пресс-службе института отметили, что потребность в создании хартии возникла из-за стремительного развития технологий, которые в том числе внедряются в театральную среду и создают новые вызовы. По мнению Кирилла Крока, говоря о театре, нужно четко разделять сферы, о которых идет речь в связи с искусственным интеллектом.