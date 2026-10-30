Россиянам рассказали, куда жаловаться на поддельные голоса собрания собственников

Константин Крохин заявил в пресс-центре НСН, что единственный по‑настоящему рабочий способ оспорить подделку голоса — суд, но он требует и времени, и денег.

Подделка голоса на собрании — не просто формальность, а реальное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, заявил в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

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«Если человек увидел, что его голос подделан, ему необходимо обратиться в жилищную инспекцию — это можно сделать дистанционно через региональные порталы. Стоит также постараться выяснить, не столкнулись ли со схожей проблемой кто‑то из соседей. Можно потребовать проведения проверки со стороны жилищного надзора, но с большой долей вероятности последует отказ. Другой вариант — обратиться в суд. Также допустимо подать обращение в правоохранительные органы по факту подделки бюллетеня: закон не ограничивает это право. При этом на практике правоохранители нередко выносят отказные решения. Даже один факт подделки бюллетеня — это основание для квалификации деяния по статье о подделке документов. На сегодняшний день реально работающим механизмом остаётся оспаривание решения в суде, хотя это требует времени и финансовых затрат», — сказал собеседник НСН.

Ранее Константин Крохин в беседе с НСН скептически оценил эффективность проверки обоснованности резкого роста тарифов ЖКХ в ряде регионов, которая была инициирована Госдумой.

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